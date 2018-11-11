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CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

Öztürk Yılmaz'ın partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 10:20..
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CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtı ağzını, yumdu gözünü.

Partinin yönetilemediğini ifade eden Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na "Defolup gideceksin" diye sert bir çıkışta bulundu.

CHP'li vekilin bu sözlerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, parti organlarını harekete geçirdi.

TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN

Öztürk Yılmaz'ın partiden ihraç edilmesini isteyen CHP Lideri, kurmaylarına talimat verdi.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

Partiye yakın Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; Öztürk Yılmaz’ın Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) talebiyle 14 Kasım’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.

Aynı zamanda PM üyesi olan Yılmaz, kendisi hakkında oylama yapılması durumunda bu işleme katılamayacak.

YAZILI YA DA SÖZLÜ SAVUNMA

12 Kasım’da CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak GDK için Öztürk’ten savunma talep edileceği ifade ediliyor. Yılmaz, söz konusu savunmayı yazılı ya da sözlü olarak verebilecek.

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler ViDEO

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