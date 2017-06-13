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CHP'de 'spor politikası' toplantısı

CHP Spor Üst Kurulu, partinin spor politikasına yönelik yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.

13.06.2017 - 21:40
  1. Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran öncülüğünde, parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

TOPLANTIYA 81 İLDEKİ TEŞKİLATLARDAN KATILIM

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger ve Seyit Torun'un da katıldığı toplantıda, 81 ilden farklı branşlardaki spor insanları, parti örgütü ve belediye temsilcileri de yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cankurtaran, 1990’larda Türkiye’de çağ atlayan sporun, 2000’li yıllarda gerilemeye başladığını kaydederek, bunun en temel nedeninin, spor politiğini oluşturan unsurların görmezden gelinmesi olduğunu ifade etti.

"OKULLARDA SPOR YAYGINLAŞTIRILMALI"

Cankurtaran, sporun geliştirilmesinin bir devlet politikası haline getirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin arttırılması, özellikle de okullarda sporun yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından, CHP Spor Üst Kurulu’nun manifestosu okundu ve bir sunum yapıldı.

"CHP TEMİZ SPORU TEŞVİK ETMELİ"

Toplantıda sporun geliştirilmesi için şu görüşler ve öneriler ön plana çıktı: "CHP’nin spor politikası insan odaklı olmalı. CHP, temiz sporu teşvik etmeli. CHP’li belediyelerde ve ilçe örgütlerinde spor masası kurulmalı, yerel yönetimler ve örgütler spor konusunda okul spor grupları ve amatör spor kulüpleriyle daha fazla iş birliğine girmeli ve bu işbirliği ortak spor etkinlikleri ile eyleme dönmeli. Belediyeler, sporu sevdirecek politikalar uygulamalı ve buna uygun tesisler yapmalı. Kadınların futbol dahil daha fazla spora katılımlarının sağlanması için çalışmalar yapılmalı. Engelli ve bağımlıların da spora yönlendirilmesi noktasında projeler geliştirilmeli, gerekli teşvikler yapılmalı."

Toplantıda, CHP'li üyelerin, bulundukları illerde  sporun yaygınlaşması için faaliyette bulunması, yapılan çalışmaların takipçisi olması kararlaştırıldı.

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