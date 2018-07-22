CHP'de tek adam rejimi

CHP'de muhalif kanat delege avında. Genel Merkez zorla, baskıyla, korkuyla delegeleri yayında tutmaya çalışıyor.

Muhaliflere imza veren delegeler tehdit ediliyor. Antidemokratik her yola başvuruyorlar.

9 seçim kaybeden diktatörü deviremeyen CHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde kalelerini de kaybetmesi kaçınılmaz.

GENEL MERKEZ REST ÇEKTİ

Toplanan imza sayıları üzerinde yaşanan polemik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütülen süreçte genel merkezin '604'ü getirin gereğini yapalım' daveti geldi.

"10 GÜN BEKLESİNLER"

Buna karşılık CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Biz imzalarda salt çoğunluğu sağlasak da günü bekleyeceğiz yani 635’te müracaat edeceğiz diye bir kural yok, 735’te de müracaat edebiliriz. Genel Merkez yetkililerimizin bu kadar takibe almalarının bir anlamı yok, 10 gün beklesinler sonucu itibarıyla tüzüğümüzdeki yazılı kurallar gereğince gereğini yapacağız" cevabını verdi.

PARTİLİLER BİRBİRLERİNE GÜVENMİYOR

Muhalif kanat, 'delegelere baskı yaparlar' diye genel merkeze güvenmediği için süreyi sonuna kadar kullanmayı hedeflerken; genel merkez, muhalefetin verdiği sayıları yalanlıyor.