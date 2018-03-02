CHP'de Türk bayraklı profil fotoğrafı akımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 8 askerimizin şehit olmasının ardından ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılmasını istedi.

PROFİL FOTOĞRAFLARI GÜNCELLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra, CHP'li vekiller Twitter'da profil fotoğraflarını Türk bayrağıyla değiştirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan Türk bayraklı profil fotoğrafı akımı; Tuncay Özkan, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Candan Yüceer gibi isimlerle devam etti.

SEZGİN DEĞİŞTİRMEDİ

Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanılmamasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bu çağrıya sessiz kaldı.

Twitter'da paylaşımlarına devam eden Tanrıkulu, profil fotoğrafına Türk bayrağı koymadı.

"EV VE İŞ YERLERİNE ASMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Afrin’den acı haber aldık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ordumuzun terörle mücadelesinde başarısına inancımız tam. Mehmetçikle biriz. Yurttaşlarımızı birliğimizin simgesi şanlı bayrağımızı ev ve iş yerlerine asmaya çağırıyorum." diye konuşmuştu.