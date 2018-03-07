CHP'de tüzük tartışması

Siyasi partiler 2019 yılı içerisinde yapılacak seçimlere kararlılıkla hazırlanırken, CHP'de parti içi çekişmeler boy gösterdi.
Girdiği tüm seçimleri kaybetmesi nedeniyle liderliği tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayında yaptıracağı değişiklikler de tepkiye neden oldu.
"DEMOKRATİK CHP İSTİYORUZ"
48 milletvekili tarafından "Demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye istiyoruz" başlığıyla yayınlanan ortak açıklamada düzenlemeler eleştirildi.
Açıklamada "Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
MUHALİFLERİ BİTİRECEK DÜZENLEME
Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında genel başkan kontenjanını artırarak parti içerisindeki muhalif isimlerin önünü kesmekle suçlanıyor.
İŞTE İMZA ATAN İSİMLER
1-Yakup AKKAYA – İstanbul Milletvekili
2-Mustafa Ali BALBAY – İzmir Milletvekili
3-Metin Lütfi BAYDAR – Aydın Milletvekili
4-Tacettin BAYIR – İzmir Milletvekili
5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU – Giresun Milletvekili
6-Tur YILDIZ BİÇER – Manisa Milletvekili
7-Erdin BİRCAN – Edirne Milletvekili
8-Mustafa Hüsnü BOZKURT – Konya Milletvekili
9-Selin SAYEK BÖKE – İzmir Milletvekili
10-İlhan CİHANER – İstanbul Milletvekili
11-Hüseyin ÇAMAK – Mersin Milletvekili
12-Dursun ÇİÇEK – İstanbul Milletvekili
13-Mevlüt DUDU – Hatay Milletvekili
14- Necati YILMAZ – Ankara Milletvekili
15-Gürsel EROL – Tunceli Milletvekili
16-Vecdi GÜNDOĞDU – Kırklareli Milletvekili
17-Namık HAVUTÇA – Balıkesir Milletvekili
18-Muharrem İNCE – Yalova Milletvekili
19-Ceyhun İRGİL – Bursa Milletvekili
20-Niyazi Nefi KARA – Antalya Milletvekili
21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU – Bursa Milletvekili
22-Devrim KÖK – Antalya Milletvekili
23-Emre KÖPRÜLÜ – Tekirdağ Milletvekili
24-Serdal KUYUCUOĞLU – Mersin Milletvekili
25-Mazlum NURLU – Manisa Milletvekili
26-Bülent ÖZ – Çanakkale Milletvekili
27-Tanju ÖZCAN – Bolu Milletvekili
28-Ali ÖZCAN – İstanbul Milletvekili
29-Haluk PEKŞEN – Trabzon Milletvekili
30-Durmuş Fikri SAĞLAR – Mersin Milletvekili
31-Orhan SARIBAL – Bursa Milletvekili
32-Atila SERTEL – İzmir Milletvekili
33-Ali ŞEKER – İstanbul Milletvekili
34-Mustafa TUNCER – Amasya Milletvekili
35-Şerafettin TURPÇU – Zonguldak Milletvekili
36-Mehmet TÜM – Balıkesir Milletvekili
37-Elif DOĞAN TÜRKMEN – Adana Milletvekili
38-Yaşar TÜZÜN – Bilecik Milletvekili
39-Gaye USLUER – Eskişehir Milletvekili
40-Aydın USLUPEHLİVAN – Adana Milletvekili
41-Akın ÜSTÜNDAĞ – Muğla Milletvekili
42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA – Bartın Milletvekili
43-Özkan YALIM – Uşak Milletvekili
44- Eren ERDEM – İstanbul Milletvekili
45-Ali YİĞİT – İzmir Milletvekili
46-Candan YÜCEER – Tekirdağ Milletvekili
47-Kemal ZEYBEK – Samsun Milletvekili
48- Zeynep ALTIOK- İzmir Milletvekili