CHP'de tüzük tartışması

1 THY'nin gururla dolu bir yılı Türkiye'nin yüz akı THY geçtiğimiz yılı oldukça verimli bir performans ile kapattı. Esas faaliyet karında 1 milyar doları aşan şirket, gelirde 11 milyar doları buldu, net kâr 223 milyon dolara ulaştı.

2 HGS ve OGS 458 milyon kez kullanıldı Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla HGS ve OGS kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi oldu.

3 Kim Kardashian'dan olay suçlama Kardashian, Saint Laurent markasının eşi Kanye West'i kopyaladığını söyledi.

4 2017'de 2 milyon 250 bin pasaport basıldı 2017 yılında, 1 milyon 740 bin 349'u umumi, 446 bin 31'i hususi ve 63 bin 923'ü hizmet pasaportu olmak üzere toplam 2 milyon 250 bin pasaport basıldı.

5 Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2 ayda 5 milyonu aştı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5 milyon 70 bin 260 oldu.

6 Afrin'de Kafr Cenne köyü teröristlerden temizlendi TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafr Cenne köyünü teröristlerden temizledi.