Bostancı Gösteri Merkezi'nde toplanan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi İstanbul İl Başkanı'nı seçmek için bir araya geldi. Kongreye CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP'de yine olaylı kongre VİDEO

KILIÇDAROĞLU UYARDI: KAVGA ETMEYİN

Kongre öncesİ CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu en son Antalya'da yaşanan kavgadan sonra rahatsızlığını dile getirdi ve bir daha kavga çıkmaması için uyarıda bulunmuştu.

CHP'DE YİNE KAVGA VAR

Kılıçdaroğlu'nun tüm uyarılarına rağmen Bostancı'daki kongrede yine gerginlik yaşandı.

Kürsüye gelerek konuşma yapan CHP İstanbul İl yöneticilerinden Muharrem Aktaş’ın konuşması sırasında kavga çıktı.

SARIYER'DEN GELENLERİN TEPKİSİ

Aktaş’ın Sarıyer’de yapılan ilçe seçimi sırasında yaşanan gerginliğe değinmesi Sarıyer’den gelen partili grubun tepkisine neden oldu.

ÇOK KONUŞAN DELEGELERE SALONDAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun tüm uyarılarına rağmen Bostancı'daki kongrede yine gerginlik yaşandı. Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan delegelere uzun konuştukları için 'yeter' tepkisi geldi.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ SLOGANLARI

Başkan adaylarında Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter paylaşımı "Mustafa Kemal’in askerleri değil Mustafa Kemal’in yolundayız dememiz lazım” kongrede gerginliğe yol açtı. Buna karşı Cemal Canpolat’ı destekleyen konuşmacılar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” vurgu yaparak göndermede bulundu.