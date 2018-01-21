CHP'de Zeytin Dalı Harekatı konusunda kafalar karışık

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, CHP'de tartışmalara neden oldu.

ALMANYA'DA ASKERLER YUHALANDI

Almanya'da katıldğı bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah askerlerimize yardımcı olsun" dedi ve salonda yuhalandı. Askerlerimizin yuhalanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri, konuşmasını da fazla uzatmadı.

GENEL MERKEZ: DESTEKLİYORUZ

Almanya'da yaşanan bu gerilimin ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti olarak şanlı ordunun arkasında olduklarını ve harekatı desteklediklerini söyledi.

CHP'Lİ VEKİL: SAVAŞA HAYIR

Tezcan'ın bu açıklamasını gören CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anında tepki tweet'i attı. Tanrıkulu, "Savaşa hayır" çağrısı yaptı.

Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar VİDEO