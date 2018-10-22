CHP'den art arda Andımız açıklamaları

Andımız'la ilgili Danıştay kararının ardından oy kaygısıyla ucuz siyaset başladı. CHP'li vekiller ard arda açıklamalar yaparak 'Öğrenci andı'na sahip çıktı.

"ANDIMIZ'DA SİZİ RAHATIZ EDEN NE"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin olarak, "Danıştay'ı töhmet altında bırakmak doğru değil. Neden bu kadar rahatsızsınız bu anttan? Türkiye'nin iradesini küçük düşüren ne sizi rahatsız eden ne var? Türklüğün adının geçmesi mi, Atatürk'ün adı geçmesi mi? Bu metinde sizi rahatsız eden nedir? Böyle antlar ABD dahil olmak üzere bir çok ülkede vardır. Bu andı çocukların okumasında neye takıldınız? Söyleyin biz de sizinle birlikte olacağız. Samimi olun, dürüst konuşun." diye konuştu.

"DANIŞTAY'IN KARARI YERİNDE BİR KARAR OLMUŞTUR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili olarak, "Atatürk'ten nefret edenler emperyalistlerdir, FETÖ'cülerdir. Bir kere Bekir Bozdağ'ın Andımız'ın içeriğini iyi anlamasını tavsiye ederim. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu, emperyalizme karşı verdiği mücadele ruhunu üzerinde taşımayanlar zaten bundan bir şey anlamazlar. Farklı bir cümle kursun diye beklerdim. Hükümet yetkililerinin çıkıp büyük cümleler kurmasını beklerdim ama maalesef bu olmuyor. 'Savunulacak neyi var' cümlesinin hiçbir değeri yok. Göreceksiniz, çok sürmeyecek, Atatürk'ü eleştirdikleri noktaları över hale gelecekler. Danıştay'ın kararı yerinde bir karar olmuştur. Bu doğru bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.

"KÜRT KÖKENLİ OLARAK BANA VATAN SEVGİSİ AŞILADI"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürt kökenli vatandaşı olarak çocukluğumda her sabah andımızı okudum. Bunu hakaret olarak algılamadım. Andımız bana vatan, millet, Atatürk sevgisi ,büyüklere saygı ve küçüklere sevgi duygusu aşılamıştır." ifadelerine yer vermişti.