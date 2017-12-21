CHP'den BAE'ye tepki: Bu densizliği kınıyoruz

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

"EDEP, AHLAK, VİCDAN, VEFA KAVRAMLARI İLE İZAH EDİLEMEZ"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını eleştiren Tezcan, "Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şamar oğlanı. Hükümetin bu pozisyonundan sonra sağdan soldan ona saldırılar var. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı çıkmış, edep, ahlak, vicdan, vefa kavramları ile izah edilemeyecek bir tutum. Tarihe geçmiş Medine müdafaasındaki o önemli isim Fahrettin Paşa'ya ağıza alınmayacak hakaret eden sözler. Onun üzerinden bugünün Türkiye'sine dönük hakaret içeren sözler kabul edilmesi mümkün değildir.





"YEMEN TÜRKÜLERİNİN YAKILDI BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na bir şeyi hatırlatmak isterim; o coğrafyada bu milletin evlatları aç, çıplak, yoksulluk içinde sıtmadan ölürken kutsal toprakları korumak için canlarını verdiler. Yemen Türkülerinin yakıldığı bir milletin evlatlarıyız. Birazcık ahde vefa, emeğe, dökülen kana saygı olsa söylediğiniz sözün vicdan azabını duyarsınız. Biliyoruz ki o coğrafyayı Arap halkları yönetmiyor. O coğrafyayı yönetenler petrollerini çalan gerçek hırsızları bilmeyip sırtlarını o gerçek hırsızlara dayayarak o toprakları s avunmak isteyenlere kafa tutmayı maharet saymışlardır.





"DENSİZLİK"

Bu densizliği şiddetle kınıyoruz. Türkiye'ye kimsenin ne tarihinden ne bugününde hakaret etmeye hakkı ve haddi olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.