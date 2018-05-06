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CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

CHP'li vekil Bekaroğlu, sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için, 'Comandante Temel' sıfatıyla imza çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 10:16..
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CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Burdur'da verdiği poz çok konuşulmuştu. Milli Görüş işaretini bir kenara bırakıp Che Guevara pozları veren Karamollaoğlu'na artık CHP'liler sahip çıkıyor.

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu twitter hesabından Karamollaoğlu'na imza çağrısı yaparken 'Comandante Temel' ifadesini kullanarak kendi seçmenini gazladı.

SOLCULARA SESLENDİ

Bekaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunu da paylaşarak şunu söyledi: "İlk gün 50 bin imzaya yaklaştı; haydi arkadaşlar, haydi ülkemin güzel insanları, solcular, vicdandılar, hakkaniyet yanlıları, adalet aşıkları; Sayın Karamollaoğlu’nu desteklemek için yarın seçim kurullarına akalım, Comandante Temel’i mahçup etmeyelim... Haydi Dostlar..."

CHP'den Comandante Temel'e imza çağrısı

COMANDANTE NEDİR

İspanyolca kökenli 'Comandante' kelimesi Türkçe'de 'komutan' anlamına geliyor. Aynı zamanda Küba devrimini gerçekleştiren, komünistlerin sembol ismi Ernesto Che Guevara'nın lakabı.

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