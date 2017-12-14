CHP'den Donald Trump'ı yalnızlaştırma önerisi

Amerika'nın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına değindi.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN KAYMIŞ OLDUĞU ÇİZGİ..."

Suudi Arabistan'ın ABD'nin Kudüs kararı karşısındaki tutumunu eleştiren ve "kalenin içeriden fethedilmeye çalışıldığını" savunan Yılmaz, "Suudi Arabistan'ın kaymış olduğu çizgi ibretliktir." ifadesini kullandı.

"SOMUT ADIM ŞU: TRUMP'LA GÖRÜŞMEYECEKSİN"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, ABD'nin Kudüs kararı sonrası ne gibi somut adımlar atılabileceği yönündeki soruya, "Somut adım şu: Trump'la görüşmeyeceksin. Bu kararı uluslararası toplumun vicdanına karşı aldı. O zaman görüşmeyeceksiniz, tıpış tıpış gitmeyeceksiniz.

GELDİĞİ ZAMAN KABUL ETMEYECEKSİNİZ

Geldiği zaman kabul etmeyeceksiniz. Bu kararın yanlış olduğunu söylüyorsanız, kararlarınızın arkasında duracaksınız ve Donald Trump'ı yalnızlaştıracaksınız." dedi.