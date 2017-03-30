CHP'den 'evet' oyu vereceklere ayetli gönderme

16 Nisan'da yapılacak referandum için sahalara inen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Manisa'da seçmenlere hitap etti.

Referandumun Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Muharrem İnce, evet oyu kullanacaklara Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetini okumalarını tavsiye etti.

"OKUYUN BAKALIM EVET DİYECEK MİSİNİZ"

İnce, "Evet demeyi düşünenler emin olun ki bir kere okusalar yüzde 1 bile 'evet' çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku'dur. 'Evet' verenlere Kur'an-ı Kerim'in emrine uyun, önce bir okuyun diyorum. Okuyun bakalım 'evet' diyecek misiniz. Ben 18 maddeyi 50 kere okudum." diye konuştu.