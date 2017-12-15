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CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nın 22 yıllığına özel işletmeye verilecek olmasına tepki göstererek, "Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun." dedi.

DHA | 15.12.2017 - 17:11..
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Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 19 Aralık’ta yapılacak ihaleyle 22 yıllığına özel işletmeye verilecek.

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

DAĞ KÖŞKÜ, 25 BUNGALOV, GAZİNO VE REKREASYON ALANI

İhaleyi kazanan şirket, park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Dağ Köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek.

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

"GÖLCÜK'ÜN DURUMUNA BOLULULAR KARAR VERMELİ"

CHP Bolu Milletvekili Özcan, Gölcük'ün durumunun halka sorulmasını isteyerek, kararı Boluluların vermesi gerektiğini savundu. CHP'li Özcan, şöyle konuştu:
"Bolu ilimiz, Gölcük tartışmasıyla Türkiye'nin gündeminde; ama olumlu bir konuyla değil. Gölcük'ün yapılaşmaya açılması ile ilgili bir tartışma var. Bolu Belediye Başkanı, Gölcük Tabiat Parkı'nı yapılaşmaya açmaya karar vermiş. 19 Aralık'ta ihale var. Gölcük, Alaaddin Yılmaz'ın şahsi malı değil. Gölcük, tüm Boluluların ortak değeri, Türkiye'deki simgesi. Gölcük'ün durumuna Bolulular, karar vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın. Bolulular 'evet' derse hiçbir şey demeyeceğim; ama 'hayır' derse Gölcük ile ilgili bu çılgın fikirlerden vazgeçilsin. Biz, istiyoruz ki halk gitsin, pikniğini yapsın. Orası doğal halde kalsın."

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

CHP'den Gölcük Tabiat Parkı için referandum teklifi

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