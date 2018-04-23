CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasından sonra siyasetin koridorları hızlandı.

Adaylık konusunda bir türlü karar veremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine oy veren seçmenin iradesini Meral Akşener'e sattı.

15 VEKİL GİTTİ

Akşener'in seçimlere girebilmesi için kurulan ittifaka 15 milletvekilini kurban eden CHP Lideri, bu kararı son anda açıkladı.

Büyük bir hüzün yaşayan CHP'li vekillerin, seçimlerde yeniden aday olma şartıyla bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

İP'e geçen milletvekilleri, genelde partinin silik isimleri. Ancak aralarında ilginç eylemlere ve söylemlere sahip olanlar da var.

RÜYASINDA ATATÜRK İLE KONUŞAN VEKİL

Örneğin CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Meclis'te anlattıklarıyla herkesi güldürmüştü.

Rüyasında Atatürk ile görüştüğünü anlatan Gaynatcıoğlu, AK Parti hükümetini şikayet ettiğini de sözlerine eklemişti.

Transfer listesinde yer alan diğer bir isim de Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer oldu.

CHP'li vekil Atatürk'le sohbetini anlattı VİDEO

EŞEK HEYKELİNİN MİMARI

CHP'li Gürer, Kartal Belediyesi tarafından ilçenin meydanına yaptırılan eşek heykelini savunmasıyla biliniyor.

Eşek heykelinin önemli bir hizmet olduğunu savunan CHP'li vekil, bunu AK Parti'nin inadına yaptıklarını da ifade etmişti.

BARETLİ VEKİL

İP'e gönderilen vekillerden biri olan Burcu Köksal da ilginç eylemleriyle akıllara geldi.

Köksal, Meclis kürsüsüne şeker pancarı ve baretle çıkmıştı.

GDO'nun azaltılması için eylem yapan CHP'li vekil, komik görüntüsüyle akıllarda kaldı.