CHP'den 'hayır' kampanyasına özel karakter

CHP İzmit İlçe Başkanlığı referandum sürecinde 'Hayır' kampanyasını, yaratılan sosyal medya figürü 'Hayırettin' ile anlatmayı hedefliyor.

"İZAHI OLMAYAN ŞEYLERİN MİZAHI OLUR" SLOGANI

"İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" sloganıyla yola çıktıklarını belirten CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, sosyal medyada Hayırettin figürü ile birlikte 'Uçakta bile iki pilot varken nedir bu tek adam sevdası', '1.50'lerde olan dolar bugün 4.00 seviyesine geldi. Hayırdır bu istikrar?', 'Devlet üniversitelerindeki hocalar KHK ile özel üniversitelerdeki hocalar alo Fatih ile kovuluyor', 'Sarayının açılışında Papa ile seçim öncesi Umre'de hayırdır' gibi paylaşımlarda bulunuldu.

CHP'Lİ BAŞKAN, HAYIRETTİN KARAKTERİNİ ANLATTI

Daha fazla seçmenle ilişki kurabilmek amacıyla sosyal medyayı tercih ettiklerini ifade eden Küçükkaya, şunları söyledi:

"CHP İlçe örgütü olarak önümüzdeki referandum sürecinde klasik siyasi eylemlerin yanında farklı bir kampanya yapmaya çalıştık. Bu kampanyadaki ana fikrimiz izahı olmayan şeylerin mizahı olur. Siyasi partiye üye olmayan aramızdaki herhangi bir vatandaştan bir tanesi ile ilgili sosyal kahraman yarattık.

"HAYIRETTİN SIRADAN SİYSETLE FAZLA İLGİLENMEYEN TÜRK VATANDAŞI"

Hayırettin bilinen sıradan Türk vatandaşı ve siyasetle çok fazla ilgilenmiyor. Ama siyasette akılcıl cümlelerle Gezi mantığı cümleleriyle hareket ediyor. Siyasette ne yapması gerektiğini, yapacağı eleştirilerle ülkedeki ve toplumdaki damarlarda nereye vurması gerektiğini çok iyi bilen bir karakter. Sosyal medyayı tercih etmemizin nedeni İzmit normalde gündüz ve gece nüfusu arasında yüzde 300 fark olan kentlerimizden bir tanesi. İzmit'te gündüzleri daha çok insan yaşıyor. İzmit ve çevresinde özellikle günde bir sosyal medyaya giren seçmen sayısından daha fazla. O yüzden daha fazla insanla ilişki kurabilmek, daha fazla insanla hareket edebilmek için sosyal medyayı tercih ettik"

DAHA SONRA DA 'HAYIRİYE' KARAKTERİ YAPILACAK

Türkiye'de zulme uğrayan kadın karakteri temsil etmek için ilerleyen günlerde de 'Hayıriye' karakterini yaratacaklarını belirten Küçükkaya şöyle konuştu:

"HAYIRETTİN KARAKTERİ HAYIRİYE KARAKTERİYLE EVLENECEK"

"Türkiye'de bırakın diğer seçmenleri Ak Parti seçmenin de bile yüzde 35'e yakın 'Hayır' oyunun eylemi olduğu ve siyasetsiz seçmenin bu sefer 'Hayır' noktasında yakın durduğu noktada CHP İlçe Başkanlığı olarak biz sosyal mecrada sıkıntılarımızı ve ülkenin gidişatıyla ilgili belki biz söyledik diye gözlerini kapatan, kulaklarını kapatan sıradan vatandaşlarımıza Hayırettin kavramıyla Hayırettin kahramanımızla birlikte daha fazla vatandaşımıza ulaşabileceğimizden dolayı bu projeyi yaptık. Hayırettin özellikle ilk başta bireysel sosyal mecralarda Twitter ve Facebook'ta da hayatımıza girecek. Hayırettin biraz zaman geçtikten sonra kampanyanın ilerleyen günlerinde aşık olacak Hayıriye karakteriyle evlenecek. Hayıriye ile birlikte Türkiye toplumunda kadının yaşadığı sorun ve sıkıntıları Hayıriye bize duyuracak.

"HAYIRİYE KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAK"

Hayıriye ile birlikte Türkiye'de zulme uğramış kadınlara 'Siz şöyle zulme uğradınız' demeyeceğiz. Hayıriye kimsesizlerin kimsesi olacak. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenen siyasetsiz seçmenin siyasetin içine katma hedefini gerçekleştirmiş olacağız."