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CHP'den HDP ile ittifaka yeşil ışık

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlanırken, CHP ile HDP arasındaki ittifak vücut bulmaya başladı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 20:06..
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CHP'den HDP ile ittifaka yeşil ışık

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurdu.

Erken seçim kararından sonra CHP cephesinde hareketlilik başladı. Henüz bir adayı olmayan CHP bir yandan da ittifak çalışmalarına hız verdi.

ÖRGÜT MEDYASINA KONUŞTU

Elini güçlendirmek isteyen Kılıçdaroğlu, ittifak için görüşme takvimini hazırladı. Bu gelişmeler yaşanırken CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın ajansına konuştu.

Örgütün siyasi kanadına sıcak mesajlar veren Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

CHP-HDP İTTİFAKI KURULSUN

HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla birlikte HDP'nin baraj sorunun çözüleceğini sözlerine ekledi.

Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi:

“HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”

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