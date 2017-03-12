CHP'den Hollanda'ya tepki

Bingöl, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konsolosluğa girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bırakın bakanlarını, yurttaşına dahi yapılmaması gereken davranışlar maalesef Hollanda tarafından yapılıyor." diyen Bingöl, iki ülkenin köklü diplomatik ilişkileri bulunduğunu aktardı.

Tekin Bingöl, "Özgürlükten ve demokrasiden bahseden ülkelerin bu yaklaşımları hiçbir şekilde demokratik değildir, kabul edilemez. Umarım Hollanda bu yanlıştan bir an önce döner." diye konuştu.