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CHP'den hükümete telefon faturası eleştirisi

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in Meclis'e 2 milyon liralık telefon faturasını ödettiğini unutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, hükümetin telefon faturasının kabardığını savundu.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 10:13..
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CHP'den hükümete telefon faturası eleştirisi

MECLİS'E 2 MİLYON LİRA FATURA ÖDETEN CHP'Lİ

Meclis'e 2 milyon lira telefon faturası çıkaran CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, skandalın ortaya çıkmasından sonra TBMM Başkanlık Divanı'ndaki Katip Üyeliği'nden istifa etmişti.

Gelen eleştirilere rağmen faturayı kendisi ödemeyen CHP'li Türkmen, yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.

TASARRUF İSTEDİLER

Skandal hafızlardaki tazeliğini korurken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükümetin telefon harcamalarını gündeme getirdi.

Tanrıkulu, hükümetin telefon faturaları konusunda hiçbir tasarruf yoluna gitmediğini ifade etti.

Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesine göre; 5 yılda telefon faturalarına 80 milyon lira ödendi.

MİLLETVEKİLİ İÇİN NORMAL BİR RAKAM

Bu rakam kaba bir hesapla milletvekili sayısına bölündüğü zaman bir milletvekilinin ortalama olarak ayda sadece 1.000 lira telefon faturası ödediğini ortaya çıkarıyor.

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