CHP'den İş Bankası çıkışı

Dünyada bir bankada hissesi olan tek parti CHP.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının millete sunulması için düğmeye bastı.

AK Parti'nin hazırlığına başladığı yasa teklifine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi.

CHP PANİKLEDİ

Üst üste gelen açıklamalar CHP'de büyük bir endişeye neden oldu.

İş Bankası'nda tüm hisselerin hazineye geçeceğini gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hukuksuz olduğunu savunmaya başladı.

"DİRENECEĞİZ"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen son derece tehlikelidir. CHP olarak direnme hakkını kullanacağız" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, "İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız. Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın?" ifadedelerini kullanmıştı.