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CHP'den ittifak açıklaması

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, yerel seçimlerde HDP ile ittifakın en geniş zeminde mutlaka olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 09:46..
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2019 Mart yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde etkili olmak isten CHP, HDP ile görüşmeleri alt düzeyde başlatmıştı.

Parti yönetiminden gelen açıklamalara bakıldığında HDP ile görüşmeler yalanlanıyordu. CHP'de tavanda değil tabanda ittifak yapılmak istendiği belirtiliyordu.

Ancak CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, açık açık HDP ile görüşmelerin olduğunu itiraf etti.

EN GENİŞ ZEMİNDE İTTİFAK ARAYIŞI

Tanrıkulu, "En geniş zeminde ittifak yapabileceğimiz bir program sunacağız, kurumsal olmasa da HDP ile mutlaka görüşmeler oluyor” açıklamasında bulundu.

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