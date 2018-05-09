CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili geri dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili ile parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için engel kalmamıştı.

"CHP'YE DÖNÜYORUZ" DİYECEKLER

CHP'ye döneceklerini TBMM'de yapacakları basın toplantısı ile açıklayacak olan 15 milletvekilinin isimleri:



Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal



Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer



Ankara Milletvekili Nihat Yeşil



Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız



Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın



Burdur Milletvekili Mehmet Göker



Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu



Bursa Milletvekili Erkan Aydın



Çorum Milletvekili Tufan Köse



Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu



İzmir Milletvekili Tacettin Bayır



Kayseri Milletvekili Çetin Arık



Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet



Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer



Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş