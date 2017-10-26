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CHP'den İyi Parti'ye: İş birliğini bozmayın

CHP Milletvekili Çiçek, İyi Parti'yi memnuniyetle karşıladıklarını ancak iş birliğini bozmamak için vekil transfer etmemesini söyledi.

26.10.2017 - 14:54
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dursun çiçek

Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti hakkında da açıklamalarda bulundu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

CHP Milletvekili, İyi Parti'nin kendilerinden vekil almasını işbirliğini bozma olarak değerlendirdi ve şunları söyledi; "Özellikle anayasa sürecinde, saltanata ve diktaya karşı mücadelede omuz omuza Anadolu'da mücadele ettiğimiz arkadaşların büyük çoğunluğunun görev aldığı bu partiye Türk siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bu partinin esas misyonu, 2002'de özellikle Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığı kapsamında, Türk siyasi hayatında merkez sağı etkisiz hale getirmek ve o dönemdeki partilerin birleşmesi çabalarını önleme noktasında bilinçli bir operasyon vardır. Bu operasyonla çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz.

"VEKİL TRANSFER ETMELERİ İŞ BİRLİĞİNİ ZEDELER"

Ancak esas işlevleri merkez sağdaki bu 2002'den beri yaratılan boşluğu doldurmaktır. Hiçbir siyasi değeri ve amacı olmadığı halde, gereksiz yere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını da İyi Parti yetkililerinden rica ediyoruz, bekliyoruz."

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