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CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluştu.

AA | 12.04.2018 - 10:50..
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CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkili arasındaki görüşme 10.30’da başladı.

KAPIDA KARŞILADILAR

Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı.

Aytun Çıray, partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret


BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener’in makam odasına geçti. Her iki lider burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi basına kapalı olarak devam ediyor..

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret VİDEO


CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret


CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

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