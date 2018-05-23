CHP'den kadınlar için istifa etti

CHP Gaziantep milletvekili Av. Nesrin Tuncel, adaylık yerini beğenmeyerek istifa etti. Yönetime sert eleştirilerde bulunan Tuncel, CHP’de kadınların hak ettikleri yerde olmadığını ve vitrin süsü olarak kullanıldığını belirtti.

Kadınlar için istifa ettiğinin altını çizen Tuncel, Muharrem İnceye destek vereceklerinin altını çizdi.

"TEPKİMİZ, KADINI VİTRİN SÜSÜ OLARAK KULLANAN ANLAYIŞADIR"

Kadınların CHP’de hak etikleri konumda olmadığını ifade eden Tuncel, “Türkiye’de seçmenin yarısı kadın olduğuna göre bana göre hayatın her alanında kadınlar hak ettikleri yerde olması gerektiği gibi mecliste de kadınların eşit bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde cumhuriyeti kuran partinin kadına seçme ve seçilme hakkını veren partinin mecliste bunu yansıtmadığını görüyoruz. Bizim tepkimiz kadını seçilebilir noktaya koymayarak, kadını değersizleştiren, kadını vitrin süsü olarak kullanan anlayışa bir tepkidir. Kadınlar mecliste olursa bu ülke güzelleşir. Bu doğrultuda mücadelemiz devam edecek. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye desteğimiz tamdır.” dedi.

Kadınların Milletvekili listelerinde hak ettiği yerde olmamasına tepki gösterdiğinin altını çizen Tuncel, “Bizim tepkimiz şuanda milletvekili listelerindeki kadının tüm Türkiye genelinde seçilebilir bir noktada olmamasına zorunlu bir tepkidir.” şeklinde konuştu.

BU DÖNEM DENEYİMLİ KADINLARIMIZ ADAY OLDULAR"

Listelere erkekleri dolduranların egoist olduğunu ifade eden Tuncel, “Biz hiçbir zaman egoist olmadık. Ancak listeleri erkeklerle dolduranlar kendi egoistliklerini sorgulamaları gerekmektedir. Deneyimli donanımlı kadın yok deniliyordu. Bu dönemde deneyimli, liyakatlı kadınlarımız aday oldular. Ancak CHP’de bütün Türkiye’de seçilebilir bir noktada çok az kadın adayımız var. Sadece kadınları çalıştırarak erkeklerin seçilmesi çalışmalarında biz olmayacağız.” diye konuştu.