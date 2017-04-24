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CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "kamuoyu araştırma şirketlerinin kamuoyunu yanıltmasını" önlemek amacıyla kanun teklifi verdi.

24.04.2017 - 11:56
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CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi

CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA

Teklif, seçimden önceki 10 günlük sürede, basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir partinin veya adayın lehinde, aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapan ve herhangi bir surette dağıtılması yasağına uymayan şirketlere ceza getiriyor.

PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK

Teklife göre, bu yasağa uymayan ve kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyen şirketlere; birlikte çalıştıkları tespit edilen partiden fatura karşılığı aldığı ücretin 100 katı idari para cezası kesilecek. Şirket yetkilileri, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Teklifin gerekçesinde, seçim yasaklarına aldırış etmeden hükümet lehine yapılan manipülasyon çalışmalarının, araştırma şirketlerinin açıkladıkları sonuçların meşruiyetine gölge düşürdüğü ileri sürülerek, "Kamuoyu araştırmalarında yüzde 2’lik hata payı makuldür. Bu oranın üzerinde ya da altında gösterilen sonuçlar, bunun kasıtlı olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını göstermektedir." ifadesine yer verildi.

13 anket şirketinin referandum performansı

CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi

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