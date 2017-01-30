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CHP'den Kardak atağına eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinin TSK'nın itibarına bir şey kazandırmadığını söyledi.

30.01.2017 - 15:18
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TSK'NIN İTİBARINA BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıklarına gitmelerine ilişkin, "Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ege’de yaptıkları turistik gezi Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarını şaibeli bir hale getirmiştir. Daha önce on astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara bugün yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına bir şey kazandırmaz.

CHP'den Kardak atağına eleştiri

ALTINDA NE YATIYOR

Ayrıca merak ediyorum ki Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir? Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir"dedi.

CHP'den Kardak atağına eleştiri

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