CHP’den Kürtçe hariç ‘her dilde hayır' kampanyası

CHP, 16 Nisan’da referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliğine karşı ‘Hayır’ çalışmalarının startını verdi.
KÜRTÇE 'HAYIR' YOK
Sosyal medyada CHP Kadın Kolları tarafından başlatılan kampanya görselinde birçok dünya dilinde ‘Hayır’ sözcüğüne yer verilirken, söz konusu görselde Kürtçe ‘Hayır’ anlamına gelen ‘Na’ kelimesine yer verilmedi.
İLK TEPKİ HDP'Lİ VEKİLDEN
HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de, "CHP her dilde hayır diyor. Bulun bakalım hangi dil de demiyor" sözleriyle Kürtçe'nin kullanılmamasına tepki gösterdi.