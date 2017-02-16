CHP’den Kürtçe hariç ‘her dilde hayır' kampanyası

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Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli'yi kabul etti

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Kırşehir'li aşçıdan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a beste

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un yarın Rakka operasyonunu konuşmak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde sevimli çocuk, öpmek istediği muhabbet kuşunu bir anda ısırdı.

Ekonomik krizdeki Mısır, çözüm bulmak için IMF'ye başvurdu. IMF, ülkeye bazı kemer sıkma politikalarını dayatıyor.

Van’da Çaldıran ve Saray belediyelerine ilçe kaymakamları kayyum olarak atandı.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

2 Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin ardından Erdoğan ve Hulusi Akar kutsal topraklara gitti, umre yaptı.

3 Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunda sona gelindiğini söyledi.

4 Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu Maltepe'de saldırıya uğrayan kız öğrencinin babası Kılıçdaroğlu'na; "Siyasilerin bu işe el atmasını bekliyoruz" dedi.

5 Sneijder'den Tudor yorumu Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.

6 Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi AK Parti'nin seçim zaferlerinden sonra hezimeti yaşayanlar, her seçim öncesi olduğu gibi 'şaibe' haberlerini gündeme getiriyor.