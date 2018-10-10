taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0849
Euro
6.9964
Altın
1187.33
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.697

CHP'den LGBTİ etkinliklerinin yasaklanmasına kınama

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Ankara Valiliğinin Türkiye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği etkinliklerine yönelik yasağını kınıyoruz" dedi.

AA | 10.10.2018 - 11:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

w3e

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Valiliği'nin Türkiye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (LGBTİ) etkinliklerine yönelik yasağını kınadıklarını bildirdi.

"HUKUKA AYKIRI"

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, LGBTİ'nin tüm sosyal etkinliklerinin "toplumsal hassasiyetler" gibi muğlak nedenlerle, hukuka aykırı olarak yasaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

"NEFRET SÖYLEMİNE MARUZ KALIYORLAR"

Her geçen gün toplumdan dışlanan, eğitim, çalışma, sağlık hatta yaşama hakkından bile mahrum bırakılan LGBTİ'lilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne süren Gökçen, LGBTİ'lilerin her geçen gün medya ve siyasetçiler tarafından nefret söylemine maruz kaldıklarını iddia etti.

Gökçen, "Ankara Valiliği'nin LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağını kınıyoruz. Valiliğin yasağı nefret suçlarına zemin hazırlıyor. Etkinliklerini yasaklasanız da, kabul etseniz de, etmeseniz de, LGBTİ'liler vardır." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

239
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

342
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

147
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

65
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM