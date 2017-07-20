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CHP'den Meclis'te 20 Temmuz eylemi

15 Temmuz etkinliklerine katılmayan CHP, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'un yıl dönümünde Meclis'te eylem yapacak.

20.07.2017 - 09:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nda eylem kararı alındı.

OHAL'İN İLAN EDİLDİĞİ TARİH

Habertürk TV'nin haberine göre; OHAL uygulamasının ilan edildiği 20 Temmuz'da (bugün) Meclis'te eylem yapılacak.

OHAL DARBESİ

Ana muhalefet konuya ilişkin bir önerge verecek. Söz alan tüm milletvekilleri de, OHAL ilanını eleştirerek, Kılıçdaroğlu'nun sık sık tekrar ettiği "OHAL darbesi" iddiasını hatırlatacak.

15 TEMMUZ ANMASINA KATILMADI

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendirerek şehit ve gazi ailelerinin tepkisini çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere katılmamıştı.

CHP'den Meclis'te 20 Temmuz eylemi

FOTOĞRAF: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece, gelişmeleri evde televizyondan takip etmişti.

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