CHP Manisa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı arifesinde partilerle CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nda bayramlaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer programa katıldı.

"İSMİNDE MİLLİYETÇİLİK OLAN PARTİ, 7 LİRADAN DOLAR BOZDURDU"

Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili değerlendirmede bulunarak sözlerini sürdüren Özgür Özel, şunları söyledi: "CHP'nin hiç döviz hesabı olmadı. Beyefendilerin deyimiyle, yerli ve milli para birimine sahip olduk. Oysa geçtiğimiz günlerde bir parti portföyündeki nerdeyse bütün varlığını dolara yatırmış. Gücünü milliyetçi söylemlerden alan, isminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu. 'Dolar bozdurun' çağrıları 2 yıl önce başladı. Sonuncusu 5 ay önceydi. Dört kez Türkiye'de dolar bozdurmayla ilgili, Cumhurbaşkanı'nın ağzından seferberlik çağrıları oldu. Sonuncusunda da şu ifadeler kullanıldı; 'Dövizini bozdurmayan vatana ihanet halindedir' deniliyordu. O günlerde dolar 4.3 liraydı. Bir parti dolarını elinde tutuyordu. Dolar 7 lira olunca bu parti, dolar bozdurdu. O partinin yerli ve milli milletvekilleri ceplerinden çıkardıkları eski iPhone'ları kırdı. Ama ceplerinden daha yeni model iPhone çaldı ve dönüp onları açtılar."

CHP'den MHP'ye: 7 liradan dolar bozdurdunuz ViDEO

