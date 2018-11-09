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CHP'den Öztürk Yılmaz açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'nin, Atatürk'e, Cumhuriyet'e söz söylenmesine karşı olduğu gibi ezanın Arapça okunmasına da karşı olmadığını ve olmayacağını bildirdi

AA | 09.11.2018 - 14:43..
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CHP'den Öztürk Yılmaz açıklaması

Türkçe ezan konusu ile gündeme gelen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında partiden açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın yaptığı açıklamada CHP'nin gündeminde hiçbir şekilde Türkçe ezan gibi bir madde bulunmadığı gibi değişim fikri de gütmediklerini belirtti.

"BU ÜLKENİN İNANÇ DEĞERLERİ VAR"

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkçe ezan söylemleriyle parti yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları konusunda, "Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var." değerlendirmesini yaptı.

CHP'den Öztürk Yılmaz açıklaması

OLAĞAN TOPLANTIDA ÖZTÜRK YILMAZ DEĞERLENDİRMESİ

Kurulun başkanlığını da yürüten Yıldırım Kaya, basın toplantısı düzenleyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öztürk Yılmaz ve Türkçe ezan polemiğikonusunda da değerlendirmelerde bulunan Kaya polemiğin partiyle ilgisinin bulunmadığını belirtirken, Yılmaz'ın fikirlerinin, partinin fikir ve görüşlerini yansıtmadığı söyledi.

CHP'den Öztürk Yılmaz açıklaması

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

Türkçe ezan konusundaki sözlerinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, bugün yaptığı "Defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" şeklindeki açıklamaları ve kullandığı üslubun sorulması üzerine Kaya, şunları söyledi:

"Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk'e, cumhuriyete söz söylenmesine karşıysak, dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak. CHP'yi bu alanlarda tartıştırmak isteyen zihniyetler birilerini kullanabilir, birileri bunun maşası olabilir ama Türk halkının şunu bilmesi lazım; CHP, ezanın Türkçe okutulmasına değil, Arapça okutulmasına tam kadro oy kullanarak karar vermiş bir partidir. Asla böyle bir tartışma yoktur. Böyle bir tartışmayı toplumun gündemine getirmek sade CHP'ye haksızlık değil, bir bütün olarak ezana haksızlıktır. Ezana ve CHP'ye haksızlık eden bu insanları saygıya ve haksızlıktan vazgeçmeye davet ediyorum."

CHP'den Öztürk Yılmaz açıklaması


"ÜSLUBUN EN BERBAT NOKTASI"

Yılmaz'ın üslubunu tartışmaya bile değer bulmadığını belirten Kaya, Yılmaz'ın kendi fikirlerini, partinin fikir ve görüşleriymiş gibi paylaşmasını da üslubun en berbat noktası diye niteledi.

Kaya "Bugün ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı CHP Milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, aslında üslubunun en berbat noktası burasıdır. Bu en tehlikeli duruştur, bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP, 31 Mart'ta haramilerin saltanatını yıkarak, yerelde iktidara gelecektir. Bunu hiç kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir." dedi.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun VİDEO

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