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CHP'den seçmene çağrı: Gerekirse otostop çekin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum'da tatil yapacak seçmenlerin gerekirse otostop çekerek İstanbul'a gelmesi gerektiğini söyledi.

01.02.2017 - 12:06
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CHP Manisa İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarını başlattığı toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, referandumda tatile gideceklere uyarılarda bulundu.

CHP: OTOSTOP ÇEKİN

Özel, tatilde olanların gerekirse otostop çekerek İstanbul'a kadar gelip oyunu 'hayır'a basması gerektiğini söyledi.

BODRUM'DAKİ AYSEL..

CHP'li Özgür Özel, "Bu sefer Bodrum'daki Aysel, 'Gitme 1 ay daha tatil yap' desek bile oy kullanmaya gidecek. Uçakta yer bulamazsa otogara gidecek yer arayacak. Yoksa parmak arası terlikleri ile çıkacak Bodrum'dan İstanbul'a kadar otostop çekecek. Ama Aysel gidecek o hayır oyunu kullanacak. Çünkü Aysel biliyor. Eğer o evet geçerse ona o terlikleri bir daha giydirmezler, araba kullandırmazlar. O denize sokmazlar Aysel'i. O yüzden herkes gidecek oyunu kullanacak" şeklinde konuştu.

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