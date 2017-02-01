CHP'den seçmene çağrı: Gerekirse otostop çekin

CHP Manisa İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarını başlattığı toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, referandumda tatile gideceklere uyarılarda bulundu.

CHP: OTOSTOP ÇEKİN

Özel, tatilde olanların gerekirse otostop çekerek İstanbul'a kadar gelip oyunu 'hayır'a basması gerektiğini söyledi.

BODRUM'DAKİ AYSEL..

CHP'li Özgür Özel, "Bu sefer Bodrum'daki Aysel, 'Gitme 1 ay daha tatil yap' desek bile oy kullanmaya gidecek. Uçakta yer bulamazsa otogara gidecek yer arayacak. Yoksa parmak arası terlikleri ile çıkacak Bodrum'dan İstanbul'a kadar otostop çekecek. Ama Aysel gidecek o hayır oyunu kullanacak. Çünkü Aysel biliyor. Eğer o evet geçerse ona o terlikleri bir daha giydirmezler, araba kullandırmazlar. O denize sokmazlar Aysel'i. O yüzden herkes gidecek oyunu kullanacak" şeklinde konuştu.