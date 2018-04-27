taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0409
EURO
4,9021
ALTIN
172,10
PETR
74,4500

CHP'den seçmenine uyarı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, siyasi partiler çalışmalarını artırdı. Cumhuriyet Halk Partisi de seçmenlerine yaklaşan seçim için bir takım uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 21:19..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'den seçmenine uyarı

24 Haziran seçimlerine 57 gün kalırken, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi.

Her seçim olduğunda seçmenine uyarılarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de "Eğlenelim, tatile gidelim öyle bir lüksümüz yok" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan bugün yapılan bir uyarı metninde de seçmenlere hatırlatmalarda bulunuldu.

SEÇİM GÜNÜ TATİLDE OLACAKLAR...

Yapılan açıklamada "Seçmen kütükleri, 2-12 Mayıs tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkacaktır. Seçim günü tatilde ya da şehirdışında olacaklar ile ikamet ettiği adreste kaydı bulunmayanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar adres değişikliklerini yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

CHP'den seçmenine uyarı

CHP'den seçmenine uyarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan, adaylık muvafakatnamesini imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş'a teslim etti.
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek
İYİ Parti-CHP ittifakı girişimi başarısız oldu. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili geri dönüyor.
CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi
CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in kulislerde dolanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partililer tarafından önleniyor. Sebebi ise Büyükerşen'in yaşı...
MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat
Muhalefetin yarattığı ittifak fırtınası 48 saat sürdü. Dün Bahçeli'nin gündeminde siyaset yoktu. Milletvekili adaylığı başvurusunun ardından MHP'lilerle havadan sudan sohbet etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

593
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

635
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

114
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

102
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

252
Vatandaştan Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma

Vatandaştan Gül'e çağrı: Kardeşini yalnız bırakma

207
Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları

Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM