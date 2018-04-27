CHP'den seçmenine uyarı

24 Haziran seçimlerine 57 gün kalırken, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi.

Her seçim olduğunda seçmenine uyarılarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de "Eğlenelim, tatile gidelim öyle bir lüksümüz yok" demişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan bugün yapılan bir uyarı metninde de seçmenlere hatırlatmalarda bulunuldu.

SEÇİM GÜNÜ TATİLDE OLACAKLAR...

Yapılan açıklamada "Seçmen kütükleri, 2-12 Mayıs tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkacaktır. Seçim günü tatilde ya da şehirdışında olacaklar ile ikamet ettiği adreste kaydı bulunmayanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar adres değişikliklerini yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.