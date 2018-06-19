taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.029
USD
4,7691
EURO
5,5032
ALTIN
196,17
PETR
74,9600

CHP'den şehit annesine saldırı açıklaması

Bursa’da dün CHP standında görevli olan bir kadın ile şehit annesi arasında yaşanan kavgaya ilişkin çıkan haberlere CHP cephesinden cevap geldi.

İHA | 19.06.2018 - 12:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Osmangazi’de bulunan Orhangazi Parkı'nda dün CHP’nin standında görevli olan bir kadının şehit annesi Ayşe Güngör ile kavga etmesi amatör bir kamera tarafından kaydedilmişti.

KADININ PARTİ İLE İLİŞİĞİ YOK

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP cephesinden yapılan yazılı açıklamada şehit annesi ile yaşanan kavganın içerisinde yer alan kadının parti ile ilişiği olmadığı bildirildi.

CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ulucami civarında mevkiinde CHP seçim çadırının yaklaşık 500 metre ilerisinde sebebi ve çıkış noktası tarafımızca belirlenememiş bir tartışmaya haksız, mesnetsiz iddia ve söylemlerle, basın yolu aracılığı ile iştirakçi olarak lanse edilmekteyiz. İçerisinde anılmaktan son derece rahatsız olduğumuz bu olay gerçeklikten son derece uzak bir şekil de kamuoyuna yansıtılmaktadır. Şöyle ki; çalışma standımızda görevli arkadaşlar normal çalışma rutinlerini gerçekleştirirlerken standın 500 metre ilerisinde yaşlı bir kadının bağırmalarını duyduktan sonra olay yerine doğru yöneldiklerinde vatandaşlar arasında gerginlik çoktan başlamıştır. Partimizin söz konusu bu olay ile illiyet bağı yoktur.

CHP'den şehit annesine saldırı açıklaması


Söz konusu habere konu video kayıtlarda görüldüğü üzere olay anında tek bir Cumhuriyet Halk Partisi amblemi bulunan bayrak ve benzeri görsellerin, ya da orada bulunan insanlar üzerinde parti görsellerimizin bulunduğu kıyafetlerin olmadığı, normal vatandaşlar olduğu, olay yerinin Gemlik değil Bursa Ulucami olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu konuda yapılan yanlış haber ve haber yorumlarına itibar edilmemesini temenni ediyoruz. Biliyoruz ki söz konusu olayın mağduru şehit annesinin yıllardır taşıdığı acının üzerine bir de ülkenin siyasal anlamda en hassas olduğu bu süreçte haliyle hepimizden daha da çok etkilenmiş olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Söz konusu olayda duygularını sesli bir şekilde dile getirdiği esnada oradan geçmekte olan partimizle hiçbir ilgisi ve bağı olmayan bağımsız bir vatandaş tarafından darp edilmeye kalkışılmıştır. Bunun üzerine orada bulunan başka bir siyasi partinin seçim çalışma standına alınarak; sakinleştirilmesi gerekirken duygusal baskı sonucu daha gergin hale gelmiştir.

CHP'den şehit annesine saldırı açıklaması


Olayın rehaveti ve çevredeki konuşmalardan bir hayli etkilenen yaşlı kadın standımız önünden geçerken birden bağırmaya başlayarak ‘beni siz dövdünüz’ sözleri ile standımıza zarar verme girişiminde bulunmuş ve stant görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Emniyet tarafından karakola götürüldüğünde alınan sağlık raporunun ardından ifadesini vermiş ve taraflar arasında ki yanlış anlaşılma giderilerek sağlıklı bir uzlaşma sağlanmıştır."

CHP'lilerin saldırdığı şehit annesi konuştu

CHP'den şehit annesine saldırı açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Napolyon'un şapkası satışa çıktı

Napolyon'un şapkası satışa çıktı

1
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

50
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

129
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

149
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

124
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

90
Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM