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CHP'den Şehit Yarbay Yakut için kanun teklifi

CHP'nin kanun teklifi Şehit Yarbay Yakut'un adının Beypazarı Jandarma Komutanlığına verilmesini öngörüyor.

06.06.2017 - 14:05
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CHP'den Şehit Yarbay Yakut için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzasıyla hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğu belirtildi.

İLK GÖREV YAPTIĞI YERE İSMİ VERİLSİN

Şehit düşen Yakut'un Türkiye'nin ilk kadın jandarma karakol komutanı olduğu, kumpas davalarında iftiralara maruz kaldığı, ancak yılmadan mücadele ederek, kutsal saydığı görevine döndüğü ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz Yarbay Songül Yakut cumhuriyet kadınının bu ülkede neler başarabileceğinin gerçek bir örneğidir. Bu sebeple Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi ilk kadın ilçe jandarma komutanlığı yaptığı Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına verilerek kamuoyunun bu haklı talebi yerine getirilmelidir."

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