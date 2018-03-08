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CHP'den terör bağlantılı vekiller tutuklansın önerisi

CHP'li Gürsel Erol, terör örgütleriyle bağlantısı olan isimlerin vekilliğinin düşürülmesinin yanında cezaevine gönderilmesini istedi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 07:22..
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CHP'den terör bağlantılı vekiller tutuklansın önerisi

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde söz alan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, sert açıklamalarda bulundu.

"VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ YETMEZ"

"Bakın, ben bunu CHP Grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum." diyen CHP'li Erol, "Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli." ifadelerini kullandı. Copy+paste editörlük değildir. Kaynak: Ensonhaber!

CHP'den terör bağlantılı vekiller tutuklansın önerisi

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CHP'den terör bağlantılı vekiller tutuklansın önerisi

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