CHP'den Türkiye'ye DEAŞ suçlaması

Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te düzenlediği kanlı saldırıdan sonra başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile, DEAŞ'a karşı büyük darbeler vuruldu.
KOALİSYON ÜLKELERİNİN YAPAMADIĞINI TÜRKİYE YAPTI
Harekat kapsamında Cerablus'un ardından El Bab da DEAŞ'ın elinden alındı. Koalisyon güçlerinin yapamadığı hamleleri yapan Türkiye, kısa sürede bölgeyi DEAŞ'tan kurtardı.
Örgüte büyük darbeler vurulmaya devam ederken; CHP, Türkiye'yi suçlamaya başladı.
"CHP, İKTİDARIN DEAŞ'I DESTEKLEDİĞİ TEZİNDE ISRAR EDİYOR"
CHP'nin resmi sitesinde; İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi haberleştirildi. Haberde; "CHP, iktidarın DEAŞ’ı desteklediği tezinde ısrar ediyor." ifadelerine yer verildi.