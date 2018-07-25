TBMM Genel Kurulu'nda içinde bedelli askerliğin yer aldığı; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP ADINA ŞENER KONUŞTU

Görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi adına Konya Milletvekili Abdüllatif Şener hitap etti.

24 Haziran'da CHP'nin Konya 1. sıra adayı olan ve sık sık Halk TV'ye çıkan Şener, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada TBMM'nin daha etkin çalışması gerektiğini belirtti ve kanun teklifini eleştirdi.

CHP'li Abdüllatif Şener Meclis'te konuştu VİDEO