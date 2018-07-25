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CHP'li Abdüllatif Şener Meclis'te konuştu

Konya'dan CHP Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, bedelli askerliğin görüşüldüğü Genel Kurul'da partisi adına konuştu.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 18:34..
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CHP'li Abdüllatif Şener Meclis'te konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda içinde bedelli askerliğin yer aldığı; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP ADINA ŞENER KONUŞTU

Görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi adına Konya Milletvekili Abdüllatif Şener hitap etti.

24 Haziran'da CHP'nin Konya 1. sıra adayı olan ve sık sık Halk TV'ye çıkan Şener, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada TBMM'nin daha etkin çalışması gerektiğini belirtti ve kanun teklifini eleştirdi.

CHP'li Abdüllatif Şener Meclis'te konuştu VİDEO

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