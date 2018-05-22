taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.763
USD
4,6188
EURO
5,4569
ALTIN
192,18
PETR
79,5300

CHP'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

Trabzon’da, 24 Haziran seçimleri için CHP'nin 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

DHA | 22.05.2018 - 13:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi.

SIRAYI BEĞENMEDİ

4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK..."

Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fethiye’de balina görüldü
Muğla Fethiye'de balıkçılar ava çıktıkları sırada yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir balina ile karşılaştı.
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi
Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.
Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

337
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

435
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

376
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

313
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

54
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

281
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM