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CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci

Trabzon'da, 4. sıradan vekil adayı gösterilince adaylıktan çekilen CHP'li Ferda Kudunoğlu, göreve yeniden talip olduğunu duyurdu. İstifasının kabul edildiğini öğrenen Kunduoğlu, ikinci kez istifa etti

DHA | 24.05.2018 - 17:03..
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CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Ferda Kudunoğlu, SP'li adayın 2'nci sıradan aday gösterilmesi, kendisinin ise 4'üncü sıraya konulması üzerine sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

YENİDEN GÖREVE TALİP OLDU

Kudunoğlu aldığı bu kararı da daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Kudunoğlu, yeni paylaşımda bulunarak göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini açıkladı.

İSTİFASI KABUL EDİLİNCE TEKRAR BIRAKTI

Ancak Kudunoğlu ilk istifasının kabul edildiğini öğrenmesi üzerine yeniden paylaşımda bulunarak geri çektiğini duyurduğu istifasını yenilediğini duyurdu.

İstifasının gerçekleştiğini ifade eden eğitimci Kudunoğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı: "Bugün yaptığım sabahki paylaşımda istifama neden olan gerekçeler ortadan kalktığı için istifamı geri aldığımı yazmıştım. Çok da memnun olmuştunuz. Oysa bana verilen eksik bilgiler nedeniyle istifamı geri alma şansım olmadığını öğrendim. Dün öğleden sonra ilçe başkanlığımıza istifa dilekçemi sunmuştum. Partinin de benim yerime yeni bir aday bulmasını da kolaylaştırmak istedim. Akşam bir takım gelişmeler oldu. Yaşananların ardından parti üyeliğim düşmüş oldu. İstifamı da sabah Ankara genel merkeze bildirmişler. Artık size açıkladığım 'istifamı geri aldım' şeklindeki yazımın bir anlamı kalmamış oldu."

CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci



CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci

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