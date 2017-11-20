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CHP'li Ağbaba torba tasarıyı eleştirdi

Veli Ağbaba, torba tasarının kanunlaşması halinde AYM'ye gideceklerini söyledi.

20.11.2017 - 13:20
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki tütün üretimi ve satışına ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, kanunlaşması halinde Anayasa Mahkemesine götüreceklerini bildirdi.

"AMERİKALI TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN İSTEĞİYLE GÜNDEME GELDİ"

Ağbaba, Mecliste partisinin bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "torba tasarı"daki tütün üretimi ve satışına ilişkin maddenin Genel Kurulda kabul edildiğini, değişikliğin Amerikalı büyük tütün üreticileri, fabrika ve sigara tekellerinin isteğiyle TBMM gündemine geldiğini ileri sürdü.

"Bunu yapanlar Abuzer dayıların, Ahmet abilerin, Ali amcaların hükümeti değildir, John'ların, Henry'lerin hükümeti olmuştur. Bu tasarı milli de değildir yerli de değildir." ifadelerini kullanan Ağbaba, AK Parti'nin şark kurnazlığı yaparak, "evinde doğranmış, içilmeye hazır yerli tütünü bulunduranlara cezayı kaldırdım" dediğini ancak üreticiye "kaçakçı" diyerek ceza almasını sağlayan yeni bir düzenleme yaptığını söyledi.

"TÜTÜN ÜRETİCİSİ POTANSİYEL SUÇLU"

Tasarıdaki, 63 ve 64'üncü maddenin geçtiğini, "Makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere yönelik 3 yıldan 6 yıla hapis cezası verileceğine" yönelik düzenlemenin de bugünlerde geçeceğini aktaran Ağbaba, "Hapis cezası torba yasada, sağ cepten çıkarıldı, sol cebe konuldu. 95'inci maddeyle tütün üreticisi potansiyel suçlu, Adıyaman, Malatya, Tokat ve Muş ise açık bir cezaevi haline getiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Basına makaronları göstererek "Bu suç aleti oluyor." ifadesini kullanan Ağbaba, Türk tipi milli ve yerli tütünün yasaklandığını, ithal tütününün ise serbest bırakılmak istendiğini savundu.

"ABD'YE MEYDAN OKUMAK İÇİN BU YASA MECLİS'TEN ÇEKİLMELİ"

Türkiye'de inek ithal edildiğini, şimdi de tütünün ithal edilmek istendiğini belirten Ağbaba, "Eğer hükümet ABD'ye meydan okuyorsa, atacağı ilk adım bu yasayı Meclisten çekmek. Gel bu tütün yasasını derhal çek, senin milli olup olmadığına bir bakalım. CHP olarak, bu torba yasayı, bu değişikliği Anayasa Mahkemesine götüreceğizimi söylemek istiyoruz. Tütünden vergi alınmayacak diyorlar. Bir kilo tütüne bizim hesaplarımıza göre, 350 lira vergi gelecek. Bir tabakada bulunan sigaraya 7 lira vergi geliyor. Bu Türkiye'de nerdeyse bitmeye yakın Türk tütünün de yok edilmesini sağlayacak." diye konuştu.



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