CHP'li Ağbaba'dan 2019 çıkışı

Girdiği 7 seçimde de AK Parti'ye karşı kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 seçimlerinden umutlu.

CHP'NİN 2019 HAYALİ

Son günlerde Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi başkanlarını kaybeden CHP'de sıcak gelişmeler yaşanırken, 2019 seçimleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kastamonu'da düzenlenen CHP İl Kongresi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündemle ilgili konuşmalar yaptı ve 2019 seçimlerinden galip çıkacaklarını vurguladı.

"2019'DA TÜRKİYE'Yİ ERDOĞAN YÖNETEMEYECEK"

Veli Ağbaba, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın" diye konuştu.