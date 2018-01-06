taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

CHP'li Ağbaba'dan 2019 çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 seçimleriyle ilgili konuştu: 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyenler yönetecek.

DHA | 06.01.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Girdiği 7 seçimde de AK Parti'ye karşı kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, 2019 seçimlerinden umutlu.

CHP'NİN 2019 HAYALİ

Son günlerde Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi başkanlarını kaybeden CHP'de sıcak gelişmeler yaşanırken, 2019 seçimleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kastamonu'da düzenlenen CHP İl Kongresi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündemle ilgili konuşmalar yaptı ve 2019 seçimlerinden galip çıkacaklarını vurguladı.

"2019'DA TÜRKİYE'Yİ ERDOĞAN YÖNETEMEYECEK"

Veli Ağbaba, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.
Şehit olan eşini kamuflajıyla uğurladı
Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesindeki operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar, memleketi Erzincan’da toprağa verildi.
Cami avlusunda kesik bacak bulundu
Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Camii avlusunda, namazlarını kılmaya gidenler, poşet içerisinde kesik bacak görünce polise haber verdi.
Polisle yapılan iş birliği dolandırıcıları yakalattı
Bursa’da, dolandırmak istedikleri çiftin oyununa gelen telefon dolandırıcıları, içinde para olduğunu sandıkları kağıt dolu poşeti teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

185
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

83
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

106
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

62
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

223
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

50
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM