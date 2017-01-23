CHP'li Ağbaba'dan başkanlık açıklaması

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ülkenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok yoğun bir dönem geçirdiğini belirtti.

''KILIÇDAROĞLU DA OLSA BAŞKANLIĞA KARŞIYIZ''

Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa biz başkanlığa karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine almadığı yetkiyi, meclisin Atatürk'e vermediği yetkiyi bir başkası tarafından bir başkasına veriliyor. İsmi önemli değil kim olursa olsun. Bu bile hayır vermemize yeterli" diye konuştu.