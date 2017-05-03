CHP'li Ali Şeker'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Olağanüstü Kurultay sürecini başlatan CHP'de kavgalar başladı. Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine ise parti içinden cevap geldi.

CHP'DE KAVGALAR BAŞLADI

Olağanüstü kurultay taleplerinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız." sözlerinin anımsatılması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Şeker, eleştiriden korkmamak, eleştirinin önünü açmak gerektiğini kaydetti.

"KAPININ ÖNÜ DE PARTİ DE BİZİM"

Kimsenin kavga etmediğini, insanların düşüncelerini ifade ettiğini belirten Şeker, "Biz düşüncelerimizi ifade etmezsek doğruyu bulamayız. Kapının önü de bizim, parti de bizim, ülke de bizim. Hep beraber nasıl katkı verebiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.