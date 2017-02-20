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CHP'li Altay: Erdoğan'ı seviyorsanız hayır deyin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

20.02.2017 - 15:06
  1. Haberler
  2. Politika

chp

Anayasa değişikliği referandumunda, yüzde 50'den az oranda 'Evet' oyu kullanılacağın ileri süren CHP'li Altay, AK Parti seçmenlerine şöyle seslendi:

"ERDOĞAN'I SEVİYORSANIZ HAYIR DEYİN"

"Erdoğan'ı seviyorsanız sizde 'hayır' deyin. Erdoğan'ın hayrına hayır da fayda var. Bu teklifin kabul edilmesi demek Türkiye için bir felakettir. Parti devleti inşasının önünü açacak bir tekliftir. Parti devleti inşa edilen ülkeler kaos kamplaşma olur. 16 Nisan demokrasinin galip geleceği bir tarihin adı olacaktır. 16 Nisan'ı da Allah'ın bir lütfu olarak görmek lazım"

"BU KAMPANYANIN ANA FİGÜRÜ TÜRK BAYRAĞIDIR"

CHP'nin referandum kampanyasına ne zaman başlanacağının sorulması üzerine CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları söyledi:

"Kampanya milletin, bizim değil. Demokrasiden yana olanların. Elbette tek adama hayır diyen milyonların kampanyası başladı aslında sosyal medya üzerinde başladı. Sokaklarda başladı. Bu parti davası değil millet davasıdır. Bizim bir tek malzemeye ihtiyacımız al bayrağa. Ondan da bastırıyoruz. Bu kampanyanın ana figürü Türk bayrağıdır. Tek ihtiyacımız olan şey budur. CHP teşkilatları da parti rozetlerini, bayraklarını depolardan çıkarmayacak, depolarda kalacak"

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