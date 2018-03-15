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CHP'li Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin'i fare kapanına benzeterek, "Askerimizi tuzaklarla dolu labirentte sokacağız" dedi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 22:12..
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CHP'li Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AFRİN BUBİ TUZAĞI"

Afrin'in içini fare kapanına benzeten CHP'li Altay, "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?" dedi.

Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz VİDEO

"GENELKURMAY RİSKLERİ ORTAYA KOYAR"

Afrin merkeze girmede Genelkurmay ve MİT'in sağlıklı bir karar alıp ve risklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne koyacağını belirten CHP'li vekil, bütün risklere rağmen Afrin'e Türk bayrağının dikilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç politikada oy olarak tahvil edeceğini söyledi.

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