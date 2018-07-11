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CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı iddialarını değerlendirdi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 01:42..
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CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

Habertürk canlı yayınına katılan Altay, Muharrem İnce'nin İBB Başkan adaylığı ile ilgili iddialar için şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU ADAYSIN DERSE HAYIR DEMEZ"

"Malum bir kurultay talepleri var. Bu hafta bunun sonucunu göreceğiz. Örgütün iradesine ipotek koymak benim haddime değil. Sayın İnce çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partili. Parti terbiyesi ile yetişmiştir. Şöyle bir şey olursa, kesin olursa demiyorum. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'ye İstanbul'a adaysın. Benim bildiğim Muharrem İnce 'Hayır, ben geçmişte Cumhurbaşkanı adayı idim, hep cumhurbaşkanı adayı kalacağım' diyemez, demez. O parti terbiyesi ile yetiştiğini ben biliyorum. Ama İstanbul adaylığı için partinin gündeminde böyle bir şey yok. Olmaz mı? Olmaz demem."

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

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