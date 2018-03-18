CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü

İki gün önce Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda Afrin'e girmenin çok zor olacağını belirtmişti.

"BİZE GELEN BİLGİLER BÖYLE"

Afrin'i fare kapanına benzeten Altay, "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?" demişti.

Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz

AFRİN MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ

Çok zor olacak denilen Afrin kuşatması, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk getirilerek kısa sürede ele geçirildi.