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CHP'li Altınok Öz'ün Kemal Kılıçdaroğlu tespiti

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok ifadelere kullanarak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 15:06..
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CHP'li Altınok Öz'ün Kemal Kılıçdaroğlu tespiti

Siyasi kariyerinde birçok seçim hezimeti bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'den çarpıcı bir tespit geldi.

YENİDEN ADAY DEĞİL

Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde partide değişim istediğini açıklayarak Muharrem İnce'nin yanında saf tutan Altınok Öz, yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirdi.

KARTAL'IN ÇALIŞMAYAN BAŞKANI

Kartal'da görev yaptığı dönem boyunca verdiği sözleri yerine getiremeyen Öz, açıklamalarını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ÖNÜNE BİR KASA DOMATES KOY..."

CHP'li Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda böyle düşünüyorum" dedi.

CHP'li Altınok Öz'ün Kemal Kılıçdaroğlu tespiti ViDEO

CHP'li Altınok Öz'ün Kemal Kılıçdaroğlu tespiti

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