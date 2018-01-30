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CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, HDP'nin yanında yer almadıklarını aksine en büyük rakiplerinin HDP olduğunu söyleyince canlı yayında gülüşmeler yaşandı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 04:50..
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CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Suriyeli sığınmacılar konuşuldu.

Programın bir bölümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'yi HDP ile birlikte, söylemleriyle teröre destek vermekle suçlayınca Aytuğ Atıcı tepki gösterdi.

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

"CHP'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ HDP"

CHP'li Atıcı, HDP'nin partisinin en büyük rakibi olduğunu söyleyerek, kendilerinden HDP dışında hiçbir partinin oy devşiremediğini savundu.

Bunun üzerine konuklardan Mehmet Şahin gülerek, "Ana muhalefet partisinin en büyük rakibi HDP ise size hayırlı olsun" dedi.

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

AK PARTİ'YE KAYBETTİKLERİ BELEDİYELERİ UNUTTU

CHP'li Aytuğ Atıcı, seçimlerde sadece HDP'nin partilerinden oy devşirdiğini iddia etse de, son yerel seçimlerde birçok CHP'li belediyeyi AK Parti kadroları kazanmıştı.

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